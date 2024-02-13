Новокузнецкая пенсионерка наврала о том, что её изнасиловали

Как сообщает полиция Кузбасса, новокузнецкую пенсионерку наказали за ложное сообщение об изнасиловании.
В дежурную часть Куйбышевского отдела позвонила 68-летняя новокузнечанка и рассказала, что её изнасиловал знакомый. По указанному заявительницей адресу выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила женщину в компании своего «обидчика». Вместе они распивали алкоголь. Выяснилось, что пара поссорилась, и пенсионерка решила отомстить мужчине.
Участковый составил в отношении новокузнечанки протокол за заведомо ложный вызов специализированных служб, который влечёт штраф 1,5 тыс. рублей. Собранный материал также направили на рассмотрение в мировой суд.
«Согласно ст. 19.13 КоАП за ложный вызов специализированных служб предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на граждан от 1000 рублей до 1500 рублей. Кроме того, к нарушителям предъявляются иски о возмещении материального ущерба, а именно затрат, понесённых на обработку подобных сообщений», — напоминают сотрудники полиции Кузбасса.