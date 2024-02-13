Новокузнецкая пенсионерка наврала о том, что её изнасиловали

«Согласно ст. 19.13 КоАП за ложный вызов специализированных служб предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на граждан от 1000 рублей до 1500 рублей. Кроме того, к нарушителям предъявляются иски о возмещении материального ущерба, а именно затрат, понесённых на обработку подобных сообщений», — напоминают сотрудники полиции Кузбасса.