На острове Октябрьском в Калининграде снесли павильоны «Балтик-Экспо»

На территории выставочного центра решили построить «Рыбную деревню-3». Как комментировал Валерий Макаров, название для будущего комплекса условное. "Это смешанная территория, на ней вообще-то можно всё делать: и жильё, и не жильё, и встроенное, и не встроенное — смешанная зона, — рассказывал инвестор.