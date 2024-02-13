На острове Октябрьском в Калининграде снесли павильоны «Балтик-Экспо». На территории планируется жилая и коммерческая застройка.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, рабочие полностью разобрали выставочные павильоны на улице Октябрьской и вывезли строительные материалы. На огороженной площадке за цирком осталась лишь часть мусора. На крупном земельном массиве площадью почти три гектара планируется строительство «Рыбной деревни-3».
В марте 2021 года у ОАО «Балтик-Экспо» сменились владельцы и руководство. Новым директором назначили Кристина Верхолаз, которую называют дочкой депутата Заксобрания Евгения Верхолаза. Собственниками стали другой народный избранник Валерий Макаров и ООО «Специализированный застройщик “Нивелир-Запад”» (входит в группу «Модуль-Стройград» Верхолаза).
На территории выставочного центра решили построить «Рыбную деревню-3». Как комментировал Валерий Макаров, название для будущего комплекса условное. "Это смешанная территория, на ней вообще-то можно всё делать: и жильё, и не жильё, и встроенное, и не встроенное — смешанная зона, — рассказывал инвестор.
Для реализации проекта объявили архитектурный конкурс. Жюри не определило победителя. Эксперты выбрали два вторых места и одно третье. Призовые места достались мастерской «4+», «Институту реставрации, экологии и градостроительного проектирования» и компании «Квадр». Авторы предложили разместить на территории жилые дома, гостиницы, апартаменты и общественные пространства.
«Балтик-Экспо» работал в Калининграде более 20 лет. У его бывшего директора и владельца Пётра Гриценко неоднократно возникали конфликты и судебные тяжбы с властями из-за земли на улице Октябрьской и планов построить на территории крупный выставочный комплекс с гостиницей и прочей инфраструктурой.