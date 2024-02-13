В Крыму выходной: когда ждать длинный уикенд

Следующие длинные выходные в Крыму будут в марте — по случаю Международного женского дня. Праздник приходится на пятницу, поэтому трудящиеся будут отдыхать три дня — с 8 по 10 марта. Кроме того, в марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день — День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.