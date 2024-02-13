Космонавты на МКС поставят эксперимент 15-летней Алены Варлашовой из Перми

Идеи пермских школьников начали апробировать в космосе! В скором времени участники экспедиции на Международной космической станции (МКС) проведут эксперимент, предложенный 15-летней Аленой Варлашовой из пермской школы № 93 «Фотоника».
Космонавтам на МКС предстоит подтвердить идею юного ученого из Перми о бактериях-нефтедеструкторах, которые необходимы для очистки от нефтяных загрязнений.
Алена Варлашова участвует в акселераторе ПНИПУ «Большая разведка. Школьный трек». Уже больше двух лет она работает над темой о получении высокоэффективных штаммов микроорганизмов Rhodococcus для биодеградации (разрушения) нефти и нефтепродуктов на борту МКС.
Инновационная тема пермской школьницы вошла в число победителей Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей «Спутник», прошедшего в 2022 году. Идею Алены Варлашовой рекомендовали для дальнейшей проработки с целью реализации на МКС.
«Суть эксперимента заключается в том, чтобы отправить в космос бактерии-нефтедеструкторы, съедающие разлитую нефть. Возможно, там они мутируют и станут более эффективными. Это сможет помочь решать экологические проблемы», — поясняет Алена Варлашова.
Во время выставки «Россия» на ВДНХ школьница из Перми провела несколько мастер-классов.
Президент РФ Владимир Путин 1 сентября прошлого года провел открытый урок «Разговор о важном» в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей». Одной из его участниц стала Алена Варлашова. О поддержке проекта главой государства рассказала «Комсомолка».