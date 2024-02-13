Космонавты на МКС поставят эксперимент 15-летней Алены Варлашовой из Перми

Алена Варлашова участвует в акселераторе ПНИПУ «Большая разведка. Школьный трек». Уже больше двух лет она работает над темой о получении высокоэффективных штаммов микроорганизмов Rhodococcus для биодеградации (разрушения) нефти и нефтепродуктов на борту МКС.