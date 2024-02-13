Хранят верность, терпят причуды и изменяют с другими: любимую пару выбирают в зоопарке Ростова

У этих голубков довольно специфические отношения. Дело в том, что эти обезьянки в семейных отношениях живут по принципу полиандрии. То есть самка может крутить романы с несколькими тамаринами. И самцы ей возразить не могут. Они лишь нянчатся со своими детенышами от любвеобильной дамы. Самка же лишь изредка кормит своих чад. И то, если их на кормление поднесет заботливый отец.