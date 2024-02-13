Хранят верность, терпят причуды и изменяют с другими: любимую пару выбирают в зоопарке Ростова

Пока ростовчане планируют провести День влюбленных со своими вторыми половинками. В зоопарке к этому милому дню подготовились иначе: предложили посетителям выбрать самую-самую любимую пару зоосада.
На звание любимой пары — 16 претендентов, или восемь пар. Среди них и пернатые, и копытные, и хищники, и хоботные. А по историям их любви можно снимать фильмы. Ведь страсти там иногда бушуют похлеще, чем у людей.
ВЫРАЖАЮТ ЧУВСТВА ХОБОТАМИ.
Первыми претендентами на победу стали азиатские слоны Синта и Юма. Оба ушастых гиганта прибыли на Дон из Германии. Не прошло и года, как у них родился первенец — девочка Ситара.
Причем рождение слоненка под Новый год стало полной неожиданностью для зоопарка: никто и подумать не мог, что слониха беременна. А через семь лет на свет появился второй слоненок — Эколь.
— Слоны обладают удивительной способностью к чувствам. Они часто используют свои хоботы для того, чтобы ласково кататься, обнимать или поглаживать друг друга. А еще ушастые гиганты очень привязаны друг к другу, — расхваливают своих подопечных зоологи.
НЕРАЗЛУЧНЫ И ПО-ВОЛЧЬИ ВЕРНЫ.
Вторыми участниками стали хищники — волки Буч и Альма. Когда их поселили в один вольер, эти грозные животные сразу подружились и теперь неразлучны. А еще эта парочка часто играет в догонялки и постоянно проявляет друг к другу нежность и заботу.
Также для выражения своих чувств они используют движения, звуки и позы. Работники зоопарка говорят: если волк издает громкий вой или прыгает вверх-вниз, значит, он счастлив.
— Волк выбирает себе одну самку. А потом оберегает ее и потомство от опасностей. И кроме своей волчицы он больше никого не замечает. И всегда будет верен только ей. А еще считается, что волчий клык является символом верности и семьи.
БОЛЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ ЛЮБЯТ ОБЪЯТЬЯ.
Сурикатов Эльфа и Аврору тоже можно назвать образцовой парой зоопарка. Эти возлюбленные обожают подбадривать друг друга. И, по словам работников зоопарка, эти питомцы больше остальных любят объятия.
А еще у этой парочки совсем не такой уклад жизни, как у других обитателей зоосада. Дело в том, что у сурикатов в стае лидером является самка. Особи женского пола даже крупнее самца. Но все равно все сурикаты дружны между собой. И всегда придут своим сородичам на помощь.
— Если сурикатам будет угрожать опасность, они готовы будут своими телами закрывать детенышей от хищников.
Кстати, недавно у Эльфа и Авроры на свет появились малыши.
НЕ СЛОЖИЛОСЬ.
У животных, как и у людей, бывает так, что не получается найти свое счастье. Так случилось и с двумя пумами из ростовского зоопарка Каем и Гердой. Они так и не смогли полюбить друг друга.
Канадские пумы прибыли на Дон из частного зверинца. Обе особи очень свободолюбивы. И в дикой природе эти красавцы всегда одиночки. По словам зоологов, у Кая и Герды был шанс создать семью, но у грациозных мурлык ничего не сложилось. Потомства у них тоже нет. Поэтому сейчас они одиноки.
Кстати, к сотрудникам зоопарка они тоже долго привыкали и особо не доверяли. Но со временем лед тронулся: все же пошли на контакт с человеком и даже стали петь песни работникам, когда те приносят им еду.
— Около них всегда много посетителей.
ДЕТИ — НА ПАПЕ, А МАМА ХОДИТ НА СВИДАНИЯ.
Еще одна удивительная парочка-конкурсантов — краснорукие тамарины Атаман и Тамара.
У этих голубков довольно специфические отношения. Дело в том, что эти обезьянки в семейных отношениях живут по принципу полиандрии. То есть самка может крутить романы с несколькими тамаринами. И самцы ей возразить не могут. Они лишь нянчатся со своими детенышами от любвеобильной дамы. Самка же лишь изредка кормит своих чад. И то, если их на кормление поднесет заботливый отец.
— Тамарины всегда ухаживают друг за другом. Так они показывают расположение к своим членам семьи.
ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ.
В конкурсе принимают участие и птицы. Так пара черных лебедей 30-летняя Лада и Ладис каждый год радуют ростовчан своим потомством. На Дон лебедушка-долгожитель прибыла в 1996 году, когда ей было три года, из херсонского заповедника.
Зоологи говорят, что лебеди моногамны и выбирают себе пару на всю жизнь. А еще — вместе заботятся о птенцах.
— Лебединая верность — очень сильное явление в животном мире. Не многие животные и птицы могут похвастаться таким.
НАТЕРПЕЛСЯ ОТ ЛЮБИМОЙ.
Любовь с первого взгляда не про такинов мишми Бориса и Индиру. Судьба свела их в далеком 2012 году. Оба животных приехали в Ростов их чешского города Брно.
Индира немного старше своего любимого. И в детстве постоянно обижала Бориса. А он терпел все выходки. А когда такины мишми выросли, Боря все же смог завоевать сердце строптивой Индиры.
Сейчас они живут душа в душу и растят своих малышей. Подарили зоопарку двух девочек Агату и Беату, а еще мальчика Джеральда. Всех детей Индира выкормила сама.
ИЗ ЛОВЕЛАСА В ОДНОЛЮБЫ.
А эта история самой шумной пары зоопарка просто невероятна. До встречи со своей единственной сине-желтый попугай Саша слыл главным ловеласом зоопарка. И когда-то прибыл в Ростов из Москвы, так что женихом был завидным. Но слишком падок он был на роскошных дам-попугаев, которые так и манили его своими пестрыми окрасами.
А потом Саша встретил Абрашу. И тут звезды сошлись. Гулена вмиг забыл обо всех своих бывших и создал с Абрашей настоящую семью. Причем, его суженая была другого вида попугаев. За несколько лет у пары появилось более 20 птенцов с необычными окрасами.
Зоологи говорят, что семейка самая веселая и шумная в их зоосаде.
КСТАТИ.
Когда голосовать.
Голосовать за понравившуюся пару можно в социальных сетях ростовского зоопарка 12 и 13 февраля. А уже 15 будет определена пара-победитель, которой сотрудники зоопарка и вручат импровизированный подарок.
— Надо рассматривать не отношения между животными-конкурсантами, а ваше отношение к ним, — предупредили в зоопарке.