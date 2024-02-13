Важное заявление сделал мэр Краснодара после визита в КТТУ

«Без этого предприятия, без преувеличения, жизнь в городе на сегодняшний день невозможно себе представить».
По его словам, в минувшем году у КТТУ выросли показатели по выручке и пассажиропотоку, но по-прежнему остается острым кадровый вопрос.
Градоначальник пообещал, что все потребности предприятия власти будут решать постепенно. Власти города намерены оказать помощь КТТУ с наращиванием мощностей по ремонту парка транспортных средств и инфраструктуры.
Мэр лично осмотрел мастерские и заявил, что наращивать возможности по ремонту необходимо параллельно с закупкой нового транспорта. В этом году, по словам главы крайцентра, город в этом направлении сделал прорыв.
«Уверен, “спасёт” Краснодар именно рельсовый транспорт. Городской общественный транспорт должен быть комфортным и современным. Продолжаем работать над решением этой задачи с федеральными и краевыми коллегами».