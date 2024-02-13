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Важное заявление сделал мэр Краснодара после визита в КТТУ

Мэр Краснодара Евгений Наумов встретился с коллективом и руководством МУП «КТТУ» — на совещании подвели итоги работы предприятия за 2023 год, обсудили планы на год текущий.
Источник: Евгений Наумов | глава Краснодара — Telegram

«Без этого предприятия, без преувеличения, жизнь в городе на сегодняшний день невозможно себе представить».

отметил мэр Краснодара

По его словам, в минувшем году у КТТУ выросли показатели по выручке и пассажиропотоку, но по-прежнему остается острым кадровый вопрос.

Градоначальник пообещал, что все потребности предприятия власти будут решать постепенно. Власти города намерены оказать помощь КТТУ с наращиванием мощностей по ремонту парка транспортных средств и инфраструктуры.

Мэр лично осмотрел мастерские и заявил, что наращивать возможности по ремонту необходимо параллельно с закупкой нового транспорта. В этом году, по словам главы крайцентра, город в этом направлении сделал прорыв.

«Уверен, “спасёт” Краснодар именно рельсовый транспорт. Городской общественный транспорт должен быть комфортным и современным. Продолжаем работать над решением этой задачи с федеральными и краевыми коллегами».

заявил Евгений Наумов