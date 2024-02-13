Умер бывший директор завода МАЗ Александр Боровский

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Скончался Александр Боровский, который три года руководил Минским автомобильным заводом, сообщила во вторник газета «Автозаводец».
«Ушел из жизни Александр Боровский — человек, стоявший у руля Минского автомобильного завода с 2009 по 2012 год», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что при нем был сформирован холдинг «БЕЛАВТОМАЗ», а ОАО «МАЗ» стало его управляющей компанией.
В те годы на заводе начался выпуск нового семейства кабин, появились высокотехнологичные новинки, был создан эксклюзивный «капотник» МАЗ-6440 РА.
В газете подчеркивают, что под руководством Боровского МАЗ увеличил количество выпускаемой техники до 31 683 единиц в год.
Кроме того, при нем в 2010 году была создана команда «МАЗ-СПОРТавто», первой гонкой которой стал «Шелковый путь» летом того же года. За свою историю «красные зубры» завоевали второе (2018 год) и третье (2020) места в ралли-рейде «Дакар». Также на счету команды победа, второе и третье места в «Шелковом пути», первое и третье места в Morocco Desert Challenge (2019).
Боровский родился в Бобруйске в 1951 году. В 2001—2005 годах являлся гендиректором «Полимира», в 2006—2007 — главой концерна «Белнефтехим».