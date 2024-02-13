Умер бывший директор завода МАЗ Александр Боровский

Кроме того, при нем в 2010 году была создана команда «МАЗ-СПОРТавто», первой гонкой которой стал «Шелковый путь» летом того же года. За свою историю «красные зубры» завоевали второе (2018 год) и третье (2020) места в ралли-рейде «Дакар». Также на счету команды победа, второе и третье места в «Шелковом пути», первое и третье места в Morocco Desert Challenge (2019).