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Омское УДХБ перестроит график уборки снега на улицах городах

Омское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ) перестроили график работ по уборке города от снега. Число звеньев, работающих в дневную увеличится.
Источник: пресс-служба мэрии Омска

Теперь уборочная техника УДХБ и привлеченные бригады будут работать в дневное время, за исключением утренних и вечерних часов пик. До этого момента комплексные бригады занимались уборкой и вывозом снега ночью, а днем работали на отдаленных участок и убирали осадки вручную.

В УДХБ полагают, что эти изменения помогут перебросить основные ресурсы на второстепенные дороги, в частности, проезды. Межквартальные проезды, как правило, менее загружены именно в дневное время.

— Сегодня в день в рейсы выведено 273 единицы дорожной техники (220 — машин УДХБ и 53 — привлеченные грейдеры и самосвалы), на ручную очистку тротуаров и остановок общественного транспорта вышли 225 человек. Помимо дорог особое внимание на межквартальные проезды — дороги 4 и 5 категорий, где после серии снегопадов был затруднен проезд, — отметил исполняющий обязанности директора БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов.

Сегодня дорожники планируют провести работы по уборке и вывозу снега на 50 объектах. Среди них — ул. Макохи, ул. Белова, ул. Володарского, ул. Серова, ул. Худенко, в п. Береговой и другие.

Омское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» также подключает подрядчиков к уборке от снега межквартальных проездов и подъездов к учреждениям социальной сферы. Сейчас ежедневно в уборке омских улиц задействованы 53 единицы привлеченной уборочной техники — от грейдеров до самосвалов.

— Мы проводим мониторинг для определения наиболее проблемных участков. Задания для звеньев формируется ежедневно в рабочем порядке. Управляющие компании оповещают жильцов о планируемой уборке, чтобы обеспечить наиболее эффективное и безопасное проведение работ. Также начальники дорожно-эксплуатационных участков постоянно проводят контроль выполненных работ, — рассказал начальник контрольно-диспетчерской службы БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Сергей Харский.

Уборку в большинстве межквартальных проездов из-за отсутствия мест для временного складирования снега подрядчики проводят при помощи комплексных звеньев, которые сразу срезают наледь и колеи, погружают в спецтехнику и вывозят на снежные полигоны. Таким образом, все работы проводятся в один день.

К работам на проездах, где есть место для временного складирования осадков, комплексные звенья не привлекают. Как правило, там уборка снега осуществляется в несколько этапов.

Работы по очистке от скопившегося снега подрядчики ведут и в дневное, и в ночное время. Исключение составляют лишь часы пик, во время которых большая часть омичей отправляется на работу или, наоборот, возвращается домой.

Отметим, подрядчики будут помогать омскому УДХБ в очистке дорог от снега вплоть до весны.

ЖКХ