Омское УДХБ перестроит график уборки снега на улицах городах

— Сегодня в день в рейсы выведено 273 единицы дорожной техники (220 — машин УДХБ и 53 — привлеченные грейдеры и самосвалы), на ручную очистку тротуаров и остановок общественного транспорта вышли 225 человек. Помимо дорог особое внимание на межквартальные проезды — дороги 4 и 5 категорий, где после серии снегопадов был затруднен проезд, — отметил исполняющий обязанности директора БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов.