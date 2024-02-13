Омское УДХБ перестроит график уборки снега на улицах городах

Теперь уборочная техника УДХБ и привлеченные бригады будут работать в дневное время, за исключением утренних и вечерних часов пик. До этого момента комплексные бригады занимались уборкой и вывозом снега ночью, а днем работали на отдаленных участок и убирали осадки вручную.
В УДХБ полагают, что эти изменения помогут перебросить основные ресурсы на второстепенные дороги, в частности, проезды. Межквартальные проезды, как правило, менее загружены именно в дневное время.
— Сегодня в день в рейсы выведено 273 единицы дорожной техники (220 — машин УДХБ и 53 — привлеченные грейдеры и самосвалы), на ручную очистку тротуаров и остановок общественного транспорта вышли 225 человек. Помимо дорог особое внимание на межквартальные проезды — дороги 4 и 5 категорий, где после серии снегопадов был затруднен проезд, — отметил исполняющий обязанности директора БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов.
Сегодня дорожники планируют провести работы по уборке и вывозу снега на 50 объектах. Среди них — ул. Макохи, ул. Белова, ул. Володарского, ул. Серова, ул. Худенко, в п. Береговой и другие.
Омское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» также подключает подрядчиков к уборке от снега межквартальных проездов и подъездов к учреждениям социальной сферы. Сейчас ежедневно в уборке омских улиц задействованы 53 единицы привлеченной уборочной техники — от грейдеров до самосвалов.
— Мы проводим мониторинг для определения наиболее проблемных участков. Задания для звеньев формируется ежедневно в рабочем порядке. Управляющие компании оповещают жильцов о планируемой уборке, чтобы обеспечить наиболее эффективное и безопасное проведение работ. Также начальники дорожно-эксплуатационных участков постоянно проводят контроль выполненных работ, — рассказал начальник контрольно-диспетчерской службы БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Сергей Харский.
Уборку в большинстве межквартальных проездов из-за отсутствия мест для временного складирования снега подрядчики проводят при помощи комплексных звеньев, которые сразу срезают наледь и колеи, погружают в спецтехнику и вывозят на снежные полигоны. Таким образом, все работы проводятся в один день.
К работам на проездах, где есть место для временного складирования осадков, комплексные звенья не привлекают. Как правило, там уборка снега осуществляется в несколько этапов.
Работы по очистке от скопившегося снега подрядчики ведут и в дневное, и в ночное время. Исключение составляют лишь часы пик, во время которых большая часть омичей отправляется на работу или, наоборот, возвращается домой.
Отметим, подрядчики будут помогать омскому УДХБ в очистке дорог от снега вплоть до весны.