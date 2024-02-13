Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри станет короче: нижнюю станцию закроют

«Вы знаете, это объект повышенной опасности, — напомнила глава Ялты. — Запустить объект, который может принести вред жизни и здоровью человека, — администрация этого никогда бы не допустила. И в связи с непригодным для эксплуатации канатной дороги состоянием как раз и нужен был инвестор, который вкладывает колоссальные средства в то, чтобы привести ее в нормативное состояние, чтобы люди могли по ней безопасно передвигаться».