Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри станет короче: нижнюю станцию закроют

"Буквально вчера у нас с инвестором прошло совещание, главная задача — запустить этот туристически привлекательный объект, потому что он пользовался большой популярностью. Еще раз напомню, что канатная дорога уникальная, аналогов ей в мире не существует, и я думаю, что уже с июля мы однозначно ее запустим, — сказала Павленко.
При этом она подчеркнула, что канатка будет начинаться не с нижней станции, как это происходило ранее, а со средней площадки.
«В Мисхоре у нас постоянно возникал коллапс с движением транспорта, поскольку там очень узкое “горлышко” и очень большое количество автотранспорта», — пояснила мэр.
По словам главы администрации, канатная дорога станет частью комплексного туристического проекта, который будет реализован на плато Ай-Петри. Его концепция вскоре будет презентована инвестором. Для развития туризма на плато также будет отремонтирована автомобильная дорога.
«Мы делаем все в комплексе, и буквально с марта “Крымавтодор” приступит уже к капитальному ремонту этой дороги. До конца года он должен быть завершен. На это время будет организовано реверсивное движение, дорога в этом году будет сделана».
Ялтинская канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» ранее была собственностью города. Между администрацией Ялты и прежним арендатором этого объекта происходили многолетние тяжбы, которые сейчас завершены.
«Вы знаете, это объект повышенной опасности, — напомнила глава Ялты. — Запустить объект, который может принести вред жизни и здоровью человека, — администрация этого никогда бы не допустила. И в связи с непригодным для эксплуатации канатной дороги состоянием как раз и нужен был инвестор, который вкладывает колоссальные средства в то, чтобы привести ее в нормативное состояние, чтобы люди могли по ней безопасно передвигаться».
В начале 2023 года Корпорация развития Республики Крым сообщала, что канатной дороге Мисхор — Ай-Петри предстоит масштабная реновация. В рамках проекта предполагалось автоматизировать системы безопасности, провести ремонтно-восстановительные работы на строительных конструкциях и технологическом оборудовании. Новый инвестор взял на себя обязательства сохранить старые и создать 20 новых рабочих мест, заняться благоустройством территории и участвовать в развитии социальной инфраструктуры города.