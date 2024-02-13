В Кемерове определили самые опасные места концентрации ДТП за прошлый год

Инспекторы ГАИ Кемерова проанализировали аварийность на кемеровских дорогах в прошлом году и зафиксировали 13 мест концентрации ДТП. Всего на них произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 62 человека.