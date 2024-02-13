В Кемерове определили самые опасные места концентрации ДТП за прошлый год

Инспекторы ГАИ Кемерова проанализировали аварийность на кемеровских дорогах в прошлом году и зафиксировали 13 мест концентрации ДТП. Всего на них произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 62 человека.
Такими аварийно опасными участками являются: ул. Терешковой (ул. Арсеньева, 83), б-р Сосновый, 1/1 и перекрёстки пр. Ленина — ул. Тухачевского, пр. Октябрьский — пр. Ленинградский, пр. Ленина — б-р. Пионерский, пр. Химиков — ул. Ворошилова, пр. Ленина — ул. Ворошилова, пр. Ленина — ул. Мичурина, ул. Тухачевского — ул. Терешковой, ул. Тухачевского — пр. Химиков, ул. Баумана — ул. Ю. Двужильного, пр. Октябрьский — б-р. Строителей, пр. Советский — ул. Кузбасская и пр. Советский — ул. Кирова.
Основными причинами ДТП становятся несоблюдение водителями очередности проезда, нарушение правил перестроения, выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда пешеходных переходов и требований светофоров и многое другое.