Нижегородские ученые выяснили, какие люди быстрее засыпают и меньше устают

В итоге выяснилось, что менее сонливые люди чувствуют усталость перед сном намного сильнее, поэтому легче засыпают. А вот у тех, кто постоянно хочет спать, состояние в течение дня не меняется, однако резко понижается тонус вегетативной нервной и усиливается сердечный ритм. Это значит, что сонливым людям необходимо больше энергии, чтобы компенсировать недостаток сна, а также они менее чувствительны к смене дня и ночи. Отсюда им засыпать сложнее.