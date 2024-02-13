Нижегородские ученые выяснили, какие люди быстрее засыпают и меньше устают

Нижегородские ученые смогли выяснить, каким людям сложнее засыпать и кому требуется больше энергии. Подробно об исследовании рассказали в пресс-службе ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
Киберпсихологи провели исследование на 32 участниках эксперимента. Они оценивали их общее самочувствие и показатели сердечного ритма в момент перехода к биологической ночи — с восьми до десяти часов вечера. Позже на основе полученных данных ученые разделили участников на группы по уровню базовой сонливости.
«Базовая сонливость показывает, насколько сильно мы хотим спать днём, можем ли заснуть за книгой или за рулём. От базовой напрямую зависит и сонливость ситуативная, её мы в разной степени испытываем перед сном», — пояснила автор исследования, заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерия Демарева.
В итоге выяснилось, что менее сонливые люди чувствуют усталость перед сном намного сильнее, поэтому легче засыпают. А вот у тех, кто постоянно хочет спать, состояние в течение дня не меняется, однако резко понижается тонус вегетативной нервной и усиливается сердечный ритм. Это значит, что сонливым людям необходимо больше энергии, чтобы компенсировать недостаток сна, а также они менее чувствительны к смене дня и ночи. Отсюда им засыпать сложнее.
Такому типу людей не стоит нагружать организм физическими и интеллектуальными тренировками перед сном, и рекомендуется обратиться ко врачу для «балансировки» состояния.
По мнению ученых, в перспективе это исследование может лечь в основу создания более точных детекторов сонливости, способных предсказывать переход организма в «спящий режим».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские вузы рассказали об уникальных научных разработках.