Занятия в сормовском корпусе «Школы 800» начнутся 26 февраля

Учебный процесс в корпусе «Школы 800» в Сормовском районе Нижнего Новгорода начнется 26 февраля. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «АНОО “Школа 800”.
Индивидуальный отбор поступающих в 5−8 классы в корпус «Сормово» завершился. Итоги с учетом апелляций были подведены.
Уже с 19 февраля для поступивших в школу ребят будут проходить адаптационные дни, во время которых дети смогут познакомиться с самой школой, будущими учителями и одноклассниками. А 26 февраля начнутся занятия.
Напомним, приемная кампания в корпус «Школы 800» в Сормовском районе началась 15 января. В начальную школу детей принимали без индивидуально отбора, в порядке электронной очереди.
Прием в 5−8 классы с углубленным изучением отдельных предметов осуществлялся путем индивидуального отбора. На рейтинг влияли успеваемость ученика, а также вступительные испытания по русскому языку и математике.