В Перми начали принимать заявления о пьяных водителях

9 февраля приказом был утвержден порядок выплат за сообщения о водителях, которые управляют транспортом в состоянии опьянения. За достоверную информацию предусмотрено вознаграждение — 5000 рублей.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края подробно описали, как правильно составить заявление. В нем необходимо указать вид и марку транспортного средства, его госномер, местоположение и предполагаемый маршрут следования.
Не стоит забывать и о своих данных. Документ должен содержать контакты заявителя, когда, куда, какие сведения были сообщены, банковские реквизиты для перечисления выплаты. Важно, что на денежное вознаграждение могут рассчитывать только совершеннолетние. Деньги поступят на счет в течение 45 суток со дня обращения в полицию, если сообщение о нетрезвом водителе поможет задержанию.
На официальном сайте Минтербеза подчеркивают, что заполненное заявление с копией паспорта необходимо принести лично или отправить по почте заказным письмом по адресу: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева 14.