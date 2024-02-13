В Перми начали принимать заявления о пьяных водителях

Не стоит забывать и о своих данных. Документ должен содержать контакты заявителя, когда, куда, какие сведения были сообщены, банковские реквизиты для перечисления выплаты. Важно, что на денежное вознаграждение могут рассчитывать только совершеннолетние. Деньги поступят на счет в течение 45 суток со дня обращения в полицию, если сообщение о нетрезвом водителе поможет задержанию.