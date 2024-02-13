Сретение Господне 2024: как правильно встретить праздник?

Согласно преданию, Симеон жил в Иерусалиме и был одним из 72 толкователей Священного Писания. Когда он в очередной раз сел за перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий, ему попалась такая фраза из книги пророка Исаии: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Симеон усомнился в сказанном и, решив, что это опечатка, поторопился исправиться «деву» на «жену». Но внезапно ангел остановил его руку и уверил, что Симеон не умрет, пока не убедится в истинности пророчества. Так и произошло — Симеону было 365 лет, когда ему явился ангел и наказал идти в храм, где его уже ждет Мессия.