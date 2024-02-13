Сретение Господне 2024: как правильно встретить праздник?

15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Это один из двунадесятых праздников, которые рассказывают о земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.
Об истории и традициях этого дня — в материале spb.aif.ru.
Что означает Сретение?
Суть праздника хранится в его названии. «Сретение» переводится как встреча, и 15 февраля верующие вспоминают о первой встрече младенца Иисуса с Симеоном Богоприимцем.
Согласно преданию, Симеон жил в Иерусалиме и был одним из 72 толкователей Священного Писания. Когда он в очередной раз сел за перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий, ему попалась такая фраза из книги пророка Исаии: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Симеон усомнился в сказанном и, решив, что это опечатка, поторопился исправиться «деву» на «жену». Но внезапно ангел остановил его руку и уверил, что Симеон не умрет, пока не убедится в истинности пророчества. Так и произошло — Симеону было 365 лет, когда ему явился ангел и наказал идти в храм, где его уже ждет Мессия.
Когда святой Симеон взял младенца на руки, он сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29 — 32).
Кстати, в тот день в храме с новорожденным Иисусом встретился не только Симеон, но и Анна пророчица, которая тоже говорила о скором пришествии Спасителя.
Что можно и нельзя делать в Сретение?
У праздника Сретения несколько смыслов. Первый — это, конечно, встреча языческого мира и христианства, Ветхого Завета и Нового. Второе, что, собственно, и празднуют верующие — это встреча с Богом, которая безусловно несет радость и облегчение. Для Симеона эта встреча означала долгожданное освобождение от бремени земной жизни (старец преставился как только пророчество сбылось). Богословы считают, что личное сретение с Богом случается в жизни каждого христианина, когда он впервые входит в храм.
Сретение начали отмечать еще с IV века. Но торжественные службы в честь праздника появились только два столетия спустя. Традиционно праздник начинается с Божественной литургии, которая проходит во всех православных храмах. К концу службы иногда совершается крестный ход.
После литургии верующие могут собраться за праздничной трапезой — в 2024 году Сретение выпадает на четверг, то есть не постный день, поэтому ограничений в еде нет.
В праздник стоит избегать винопития, шумных застолий. Нельзя ссориться, сплетничать и совершать любые небогоугодные поступки.
Наши предки на Сретение избегали тяжелой физической работы, считали также, что нельзя заниматься рукоделием.
У славян Сретение — время народных гуляний и смотрин. Молодые парни приглядывали себе невест, могли посвататься. Тем же, кто нашел себе пару, венчаться в праздник было нельзя.
Еще одной традицией Сретения была и остается традиция освещения свечей. Их забирали домой и зажигали во время домашней молитвы. Было принято хранить свечи весь год.
Народные приметы.
Если погода солнечная, значит, будет ранняя весна.
Морозный день сулит слякотный сезон.
Выпавший утром снег обещает хороший урожай, а вечерний снегопад прогнозирует позднее созревание урожая.
Если небо ясное и звездное, то весна наступит нескоро.
Если в Сретение дует сильный ветер, то плодовые деревья дадут отменный урожай.