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На 12 участках дорог Башкирии действуют ограничения движения

По состоянию на 17:00 13 февраля продолжают действовать ограничения движения для автобусов и большегрузов на 12 участках дорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 938 км.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Так, ограничения ввели на дорогах регионального значения:

— Бирск — Тастуба — Сатка;

— Бураево — Старобалтачево — Куеда;

— Уфа — Инзер — Белорецк;

— Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск;

— Янаул — Верхние Татышлы;

— Белорецк — Учалы — Миасс;

— М-5 «Урал» — Улу-Теляк;

— М-5 «Урал» — Иглино.

Также движение закрыто на дорогах межмуниципального значения:

— Иглино — Красный Восход.

— Иглино — Кальтовка.

— Серменево — Амангильдино — Баймак.

— М5 «Урал» — Пятилетка.

Движение откроют ориентировочно в 10:00 14 февраля.