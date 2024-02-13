На 12 участках дорог Башкирии действуют ограничения движения

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
Так, ограничения ввели на дорогах регионального значения:
— Бирск — Тастуба — Сатка;
— Бураево — Старобалтачево — Куеда;
— Уфа — Инзер — Белорецк;
— Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск;
— Янаул — Верхние Татышлы;
— Белорецк — Учалы — Миасс;
— М-5 «Урал» — Улу-Теляк;
— М-5 «Урал» — Иглино.
Также движение закрыто на дорогах межмуниципального значения:
— Иглино — Красный Восход.
— Иглино — Кальтовка.
— Серменево — Амангильдино — Баймак.
— М5 «Урал» — Пятилетка.
Движение откроют ориентировочно в 10:00 14 февраля.