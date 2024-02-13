Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим

«Если же учитель считает, что необходим масочный режим, то может рекомендовать ученикам носить маски, но как в медорганизациях в обязательном порядке мы это не вводили и пока не планируем. Да, в январе был замечен рост заболеваемости по коронавирусу по сравнению с декабрем, но в общем ситуация по сравнению с январем прошлого года стабильная. Тем более, заболеваемость в большинстве случаев протекает в амбулаторных условиях, тяжелого течения как при “дельта-штамме” сейчас не отмечается», — подчеркнула руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Роза Кожапова.