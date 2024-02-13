В Иркутской области ожидается похолодание до −49 градусов

Похолодание до −49 градусов ожидается в Иркутской области в ближайшие дни. В связи с этим муниципалитетам, оперативным, дорожным и коммунальным службам поручили подготовиться к морозам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— Такое существенное похолодание — до −47…-49 градусов — ожидается в северных районах с 14 по 20 февраля, — говорят в ведомстве.
Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15−20 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что запланировано отключение света в Иркутске 14 февраля 2024 года. Отключение необходимо для проведения неотложных работ на электрических сетях.