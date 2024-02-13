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В Иркутской области ожидается похолодание до −49 градусов

Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра.
Сейчас в Ричмонде: +6° 8 м/с 87% 744 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Похолодание до −49 градусов ожидается в Иркутской области в ближайшие дни. В связи с этим муниципалитетам, оперативным, дорожным и коммунальным службам поручили подготовиться к морозам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Такое существенное похолодание — до −47…-49 градусов — ожидается в северных районах с 14 по 20 февраля, — говорят в ведомстве.

Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15−20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что запланировано отключение света в Иркутске 14 февраля 2024 года. Отключение необходимо для проведения неотложных работ на электрических сетях.