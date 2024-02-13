Провал с проездом по ЕКП в метро Петербурга обещают исправить. Ждите свои 23 рубля

«Банк Санкт-Петербург» должен автоматически вернуть деньги, излишне списанные накануне при проезде в метро по Единой карте петербуржца. Если нет — придется туда обращаться.



«Банком-эквайером проведен анализ операций, по которым были неправильно списаны денежные средства. С 13.02.2024 банком эквайером проводятся операции по возврату излишне списанных средств без обращений пассажиров, автоматически. Необходимо отследить поступление на карту 23 рублей и, если в ближайшие 1−2 дня не поступят денежные средства, обратиться в ПАО “Банк “Санкт-Петербург”, — сообщила подземка 13 февраля.



Напомним, накануне пассажиры жаловались на то, что при оплате проезда Единой картой петербуржца вместо положенных 47 рублей с них списывали все 70 — как за разовый проезд по обычной банковской карте. Все это произошло спустя месяц с лишним после широкой информационной кампании о выгодных программах по ЕКП, среди которых — льготный проезд в метро (47 рублей против 49 рублей по “Подорожнику”).