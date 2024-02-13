Музей обороны и блокады Ленинграда открыл филиал в Псковской области

«Открытием этого музея мы отдаём дань уважения и памяти тем, кто защищал нашу страну, Псковскую область, Ленинград. Всех, кто участвовал в битве за Ленинград, мы не делим ни по национальности, ни по конфессиям, ни по тому, где он родился. Мы всех считаем своими — ленинградцами. У нас на Пискаревском кладбище есть Аллея Памяти, там памятные доски жителям многих городов и бывших республик Советского Союза. Город защищали жители нашей огромной страны, но и ленинградцы тоже принимали участие в защите Отечества. И тоже гибли, памятные доски им есть во многих городах».
Он напомнил, что музей в Дедовичах станет филиалом Музея обороны и блокады Ленинграда, созданным по инициативе президента России Владимира Путина, тот пять лет назад поддержал идею сохранения музея на историческом месте в центре Петербурга — Соляном переулке и призвал создать несколько филиалов в памятных для обороны Ленинграда местах. Александр Беглов передал несколько экспонатов, связанных с освобождением Дедовичей, в коллекцию музея.
Экспозиция филиала посвящена партизанскому движению, его успехам и героям, действовавшим в Ленобласти (в годы войны нынешние Псковская и Новгородская области входили в ее состав) против фашистских захватчиков. Часть экспозиции посвящена таким страницам истории, как начальный период битвы за Ленинград, оккупация территорий Ленинградской области, создание лагерей военнопленных и геноцид врага по отношению к местному населению. Отдельно выделена роль партизанского движения Ленинградской области и его вклад в прорыв и снятие блокады осажденного города.
Музей станет объединяющим и координирующим центром работы по патриотическому воспитанию местной молодежи. Он объединит в единый музейный квартал мемориалы и памятники партизанской славы, расположенные на территории Дедовичского района.