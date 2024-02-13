Музей обороны и блокады Ленинграда открыл филиал в Псковской области

«Открытием этого музея мы отдаём дань уважения и памяти тем, кто защищал нашу страну, Псковскую область, Ленинград. Всех, кто участвовал в битве за Ленинград, мы не делим ни по национальности, ни по конфессиям, ни по тому, где он родился. Мы всех считаем своими — ленинградцами. У нас на Пискаревском кладбище есть Аллея Памяти, там памятные доски жителям многих городов и бывших республик Советского Союза. Город защищали жители нашей огромной страны, но и ленинградцы тоже принимали участие в защите Отечества. И тоже гибли, памятные доски им есть во многих городах».