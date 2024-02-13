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Резкое понижение температуры прогнозируют в Казахстане

Резкое понижение температуры прогнозируется по Казахстану 14—16 февраля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Сейчас в Ричмонде: +6° 13 м/с 81% 745 мм рт. ст. +9°
Источник: Екатерина Романова

Резкое понижение температуры ожидается:

в Западно-Казахстанской области воздуха до 30 мороза;

в Атырауской области до 25 мороза;

в Мангистауской области до 16 мороза;

в Актюбинской области до 30−35 мороза;

в Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской и области Ұлытау области областях до 33−38 мороза;

в городе Астане до 33−35 мороза;

в области Абай, Восточно-Казахстанской области до 27−35, на юге до 18−23 мороза;

в Кызылординской области до 25−30 мороза;

в Туркестанской области до 2−7, на севере, в горных районах области 10−15 мороза;

В городе Шымкенте до 1−3 тепла;

в Жамбылской области до 2−7, на севере, в горных районах области 10−15 мороза;

в Алматинской области, области Жетысу до 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 5−10 мороза.