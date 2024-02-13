Резкое понижение температуры прогнозируют в Казахстане

Резкое понижение температуры ожидается:
в Западно-Казахстанской области воздуха до 30 мороза;
в Атырауской области до 25 мороза;
в Мангистауской области до 16 мороза;
в Актюбинской области до 30−35 мороза;
в Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской и области Ұлытау области областях до 33−38 мороза;
в городе Астане до 33−35 мороза;
в области Абай, Восточно-Казахстанской области до 27−35, на юге до 18−23 мороза;
в Кызылординской области до 25−30 мороза;
в Туркестанской области до 2−7, на севере, в горных районах области 10−15 мороза;
В городе Шымкенте до 1−3 тепла;
в Жамбылской области до 2−7, на севере, в горных районах области 10−15 мороза;
в Алматинской области, области Жетысу до 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 5−10 мороза.