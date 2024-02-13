Вузы Беларуси ежегодно отчисляют около 8 тысяч студентов

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Ежегодно белорусские вузы отчисляют около 8 тысяч студентов, сообщил министр образования Андрей Иванец.
Данная цифра составляет более 10% от числа поступивших в 2023 году в высшие учебные заведения (порядка 52 тысяч человек). Как отметил глава Минобразования, это говорит о том, что ведомство не дорабатывает с профориентацией молодежи.
«Именно поэтому сегодня мы предпринимаем меры по совершенствованию формата профориентационной работы», — цитирует его БелТА.
Как показывает практика, половина студентов исключается из учебного заведения по причине плохой успеваемости, остальные — по собственному желанию. В этой связи министр считает, что профориентационная работа должна быть усилена.
По его словам, к школьникам и их родителям должны приходить не только из вузов и колледжей, но и непосредственно заказчики кадров.
«Сегодня родители хотят понимать, не где будет учиться их ребенок, а где он будет работать, какие условия будут для профессионального роста и для его развития», — резюмировал Иванец.