Люди могут лишиться земли из-за строительства ЛЭП Вулканешты — Кишинев

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Земельные участки, на которых будет проходить строительство ЛЭП Вулканешты — Кишинев передадут в управление Агентства публичной собственности и в ведение госпредприятия Moldelectrica. Об этом говорится в постановлении правительства № 1037/202.
По сообщению портала Noi.md, речь идет о почти 900 земельных участков, находящихся в частной, а также в публичной собственности в 30 населенных пунктах страны в АТО Гагаузия, в Тараклийском, Кагульском, Леовском, Чимишлийском, Хынчештском, Яловенском районах, а также в коммуне Бачой муниципия Кишинев.
Сообщается, что владельцы земельных участков, по которым пройдет ЛЭП были проинформированы о значении проекта для народа и страны, а также о будущей процедуре экспроприации. Им также сообщили, как заполнить и подать заявление на выплату компенсации, какие документы необходимы для подтверждения права собственности.
В ближайшее время независимые оценщики Института планирования землеустройства проведут оценку земель для определения размера компенсаций в соответствии с законодательством Республики Молдова. После этого предложения будут направлены собственникам земельных участков.