Люди могут лишиться земли из-за строительства ЛЭП Вулканешты — Кишинев

Сообщается, что владельцы земельных участков, по которым пройдет ЛЭП были проинформированы о значении проекта для народа и страны, а также о будущей процедуре экспроприации. Им также сообщили, как заполнить и подать заявление на выплату компенсации, какие документы необходимы для подтверждения права собственности.