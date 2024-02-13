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Люди могут лишиться земли из-за строительства ЛЭП Вулканешты — Кишинев

Некоторые собственники на юге Молдовы лишатся своих земель, которые будут переданы государству под строительство воздушной ЛЭП.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Земельные участки, на которых будет проходить строительство ЛЭП Вулканешты — Кишинев передадут в управление Агентства публичной собственности и в ведение госпредприятия Moldelectrica. Об этом говорится в постановлении правительства № 1037/202.

По сообщению портала Noi.md, речь идет о почти 900 земельных участков, находящихся в частной, а также в публичной собственности в 30 населенных пунктах страны в АТО Гагаузия, в Тараклийском, Кагульском, Леовском, Чимишлийском, Хынчештском, Яловенском районах, а также в коммуне Бачой муниципия Кишинев.

Сообщается, что владельцы земельных участков, по которым пройдет ЛЭП были проинформированы о значении проекта для народа и страны, а также о будущей процедуре экспроприации. Им также сообщили, как заполнить и подать заявление на выплату компенсации, какие документы необходимы для подтверждения права собственности.

В ближайшее время независимые оценщики Института планирования землеустройства проведут оценку земель для определения размера компенсаций в соответствии с законодательством Республики Молдова. После этого предложения будут направлены собственникам земельных участков.