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Погодная лафа для жителей Молдовы пока прекратилась: Нас ожидают дожди, сильный ветер и всего до плюс 6 градусов

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 14 февраля.
Сейчас в Ричмонде: +10° 5 м/с 57% 752 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Ну, что, день святого Валентина нас встретит не самой комфортной погодой — с утра зарядит дождь. Но расскажем о погодке на среду, 14 февраля. по порядку.

Дождь начнется нынешней ночью, температура воздуха опустится до семи градусов со знаком «плюс». Утром будет до плюс шести и осадки продолжатся.

Зато днем синоптики нам дождей не обещают. Воздух прогреется максимум до шести градусов тепла, будет облачно.

Вечером ожидается до пяти градусов выше ноля. Будет ветрено — скорость ветра в течение дня составит максимум 14 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.