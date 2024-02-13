Погодная лафа для жителей Молдовы пока прекратилась: Нас ожидают дожди, сильный ветер и всего до плюс 6 градусов

Ну, что, день святого Валентина нас встретит не самой комфортной погодой — с утра зарядит дождь. Но расскажем о погодке на среду, 14 февраля. по порядку.
Дождь начнется нынешней ночью, температура воздуха опустится до семи градусов со знаком «плюс». Утром будет до плюс шести и осадки продолжатся.
Зато днем синоптики нам дождей не обещают. Воздух прогреется максимум до шести градусов тепла, будет облачно.
Вечером ожидается до пяти градусов выше ноля. Будет ветрено — скорость ветра в течение дня составит максимум 14 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.