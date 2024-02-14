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Романтические места в День святого Валентина 2024 в Хабаровске: фото

Вот и наступил День всех влюбленных — 14 февраля. Кто-то уже с раннего утра поспешил любимой за цветами, кто сделал романтический завтрак.
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Другие решили отметить праздник в кафе или ресторане, или просто погулять вечером по городу, чтобы сделать романтические фото. Некоторые выбрали театр и кино. Мы сделали подборку романтических мест, где чаще всего можно встретить парочки.