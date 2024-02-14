Прогноз погоды на 14 февраля в Приморье озвучили синоптики

В среду, 14 февраля, Приморье окажется во власти фронтальных разделов, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае сегодня местами небольшие осадки. Умеренный до сильного ветер возьмет направление с запада и с северо-запада, а температура воздуха составит −3…+9°C.