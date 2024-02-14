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Прогноз погоды на 14 февраля в Приморье озвучили синоптики

Во Владивостоке до 6 градусов тепла.
Сейчас в Ричмонде: +11° 8 м/с 30% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: PrimaMedia.ru

В среду, 14 февраля, Приморье окажется во власти фронтальных разделов, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае сегодня местами небольшие осадки. Умеренный до сильного ветер возьмет направление с запада и с северо-запада, а температура воздуха составит −3…+9°C.

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха +4…+6°C.

В Уссурийске облачно, вечером небольшие осадки. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +3…+5°С.

В Находке переменная облачность, в конце дня небольшие осадки. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +6…+8°C.