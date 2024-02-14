Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. В ботаническом саду имени Багрова в Симферополе работают над формированием дендрологических коллекций. Сколько уникальных растений на его территории произрастает сегодня, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор Анна Репецкая.
В первые годы после создания сотрудники ботанического сада ставили перед собой задачу привести в порядок парк у реки Салгир, но со временем здесь стали появляться уникальные коллекции растений.
«Первое десятилетие было посвящено тому, чтобы привести в порядок парк Салгирку, который за 90-е годы, начало нулевых, пришел в упадок. Мы строили экспозиции, начали собирать коллекции. Второе десятилетие было направлено прежде всего на формирование дендрологических коллекций», — поделилась директор.
Теперь на его территории «живут» более трех тысяч видов уникальных растений.
«Сейчас на нашей территории уже более трех тысяч видов редких, исчезающих, интродуцированных и аборигенных форм и сортов растений. Наш ботанический сад находится в предгорной зоне Крыма, и мы можем сохранять растения этой физико-географической зоны», — рассказала Анна Репецкая.
Несколько лет назад Иркутский государственный университет сделал подарок ботаническом саду Крымского федерального университета сообщили — семена и саженцы 15 растений байкальской флоры. Так в Симферополе появились образцы, впервые привезенные в Крым.