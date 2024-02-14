Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе

«Первое десятилетие было посвящено тому, чтобы привести в порядок парк Салгирку, который за 90-е годы, начало нулевых, пришел в упадок. Мы строили экспозиции, начали собирать коллекции. Второе десятилетие было направлено прежде всего на формирование дендрологических коллекций», — поделилась директор.