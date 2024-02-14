Лариса Долина займется поиском талантов среди молодежи в Иркутской области

Лариса Долина отметила важность, чтобы не только москвичи выходили на большую сцену, но и таланты, живущие в разных городах и регионах нашей страны. Наша задача — найти этих способных ребят, готовых трудится и вкладывать силы, и помочь им раскрыть свой потенциал, развить мастерство. Мы просто счастливы, когда находим их. Они выступают на конкурсах, выходят на большие площадки концертные со звездами, принимают участие в хоровом пении", — сказала Лариса Долина.