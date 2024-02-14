Лариса Долина займется поиском талантов среди молодежи в Иркутской области

Музыкальная академия Ларисы Долины в Иркутской области заключила соглашение о реализации новых творческих проектов. Документ был подписан министром культуры региона Олесей Полуниной и народной артисткой России и руководителем академии Ларисой Долиной. Подписание соглашения произошло в рамках обучающего интенсива Музыкальной академии Ларисы Долиной, который проходил с 9 по 13 февраля в Иркутске при поддержке правительства и министерства культуры Иркутской области.
Данное мероприятие осуществляется благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Участвовали преподаватели музыки, члены вокальных коллективов, артисты Иркутской областной филармонии, студенты музыкальных колледжей, а также учащиеся детских школ искусств. Всего в проекте приняли участие 50 вокальных педагогов и 16 вокалистов из 13 муниципальных районов Иркутской области, а также из Республики Бурятия и Забайкальского края.
«Проект работает на будущее, он вдохновляет, поддерживает таланты, зажигает звезды. Для Иркутской области сотрудничество с академией станет новым этапом в сохранении культурных традиций, развитии регионального вокального и сценического искусства», — отметил Игорь Кобзев.
Лариса Долина отметила важность, чтобы не только москвичи выходили на большую сцену, но и таланты, живущие в разных городах и регионах нашей страны. Наша задача — найти этих способных ребят, готовых трудится и вкладывать силы, и помочь им раскрыть свой потенциал, развить мастерство. Мы просто счастливы, когда находим их. Они выступают на конкурсах, выходят на большие площадки концертные со звездами, принимают участие в хоровом пении", — сказала Лариса Долина.
Предполагается проведение совместных концертов, фестивалей, творческих и культурных мероприятий, образовательных проектов. Семь наставников академии уже провели около 40 мастер-классов, индивидуальных занятий, репетиций. Кроме того, в джаз-клубе «Amato» прошли интенсивы и подготовка к гала-концерту эстрадно-джазового оркестра Иркутской областной филармонии.
Лариса Долина провела открытую встречу с участниками образовательной программы в Малом зале Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского, где собрались около 200 человек. В ходе встречи артистка отвечала на вопросы слушателей, делала выводы о своем пути к успеху и делилась секретами вокального мастерства. Лариса Долина выразила убеждение, что наиболее важными аспектами в этом деле являются поддержка со стороны близких и вера в свои силы.
Завершением интенсива был гала-концерт, состоявшийся 13 февраля в Иркутском областном музыкальном театре имени Н. М. Загурского. В рамках этого мероприятия выступили почти 200 участников Музыкальной академии Ларисы Долины. В гала-концерте приняли участие эстрадно-джазовый оркестр Иркутской областной филармонии, выпускники академии, а также три хоровых коллектива: Образцовые хоры «Гармония» и «Карамель» Иркутской областной детской школы искусств, а также хор «Вдохновение» Нижнеудинской районной детской школы искусств.
Иркутская область стала уже шестым регионом, где был проведен обучающий интенсив Музыкальной академии Ларисы Долины. Он также прошел в Самарской, Волгоградской, Челябинской, Тюменской областях и в Санкт-Петербурге.