Расписание электричек в донском регионе изменится с 18 февраля

Об этом сообщило АО «Северо-Кавказская Пригородная Пассажирская Компания».
Так, состав № 6184/6183 «Орловка-Кубанская — Ростов» 18 февраля отправится с задержкой в 12 минут, то есть в 13:43. В Ростов пригородный поезд прибудет в 15:38, а не в 15:08, как обычно.
Аналогичная ситуация произойдет с электричкой № 6054 «Ростов — Степная». В период с 18 по 23 февраля пассажирам придется отъезжать из Ростова на 19 минут позже обычного — в 16:02. На конечной станции в Краснодарском крае состав прибудет с соответствующим опозданием — в 17:25.
Стоит отметить, что в период с 19 по 23 февраля пригородный поезд № 6184/6183, следующий по маршруту «Орловка-Кубанская — Ростов», будет отправляться в сторону Дона в 13:46 вместо обычных 13:31. Прибытие на конечную остановку будет отложено на 30 минут и ожидается в 15:38.
С 18 по 22 февраля электричка № 6266/6265 «Орловка-Кубанская — Ростов» отправится в путь в 20:59, а не в 20:31. В Ростов прибудет соответственно с задержкой в 28 минут — в 22:09.
Изменения также коснутся пригородного поезда № 6031 «Азов — Ростов» в период с 19 по 22 февраля. Пассажиры отъедут в областной центр на 21 минуту раньше обычного — в 20:34. Время прибытия на конечной станции составит 21:33.
В день защитника отечества пассажиры, собирающиеся отправиться по маршруту «Орловка-Кубанская — Ростов», должны быть готовы к задержке состава № 6292/6291. Пригородный поезд отправится в сторону Ростова с опозданием на 1 час и 10 минут, то есть в 10:42. Остановка в Ростове произойдет с соответствующей задержкой — в 11:55.
Все изменения в расписании связаны с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях.