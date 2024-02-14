Расписание электричек в донском регионе изменится с 18 февраля

В день защитника отечества пассажиры, собирающиеся отправиться по маршруту «Орловка-Кубанская — Ростов», должны быть готовы к задержке состава № 6292/6291. Пригородный поезд отправится в сторону Ростова с опозданием на 1 час и 10 минут, то есть в 10:42. Остановка в Ростове произойдет с соответствующей задержкой — в 11:55.