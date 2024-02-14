За два дня в Челябинске из-за припаркованных машин и сугробов 400 раз не смогли вывезти мусор

То, что некоторые управляющие компании в городах региона недобросовестно относятся к своим обязанностям и «забывают» вовремя убрать снег, оборачивается множеством неудобств и проблем для жителей, с которых они регулярно собирают плату. И дело не только в том, что по утопающим в снегу дворам неудобно ходить и сложно передвигаться на транспорте. К примеру, из-за того, что после обильного снегопада 26 декабря прошлого года своевременно не были очищены проезды к контейнерным площадкам, мусоровозы на протяжении почти месяца не могли подъезжать к бакам и опустошать их. Это обернулось образованием мусорных завалов, которые на протяжении всех каникул и много дней после них огорчали местных жителей. Тем более, серьёзные снегопады продолжались все каникулы. Какие меры предпримут в отношении таких компаний, сразу после выхода с каникул рассказал глава региона. Вскоре мэрия опубликовала первый список управляющих компаний-нарушителей. А в минувший понедельник челябинские власти назвали управляющие компании, которые хуже всего убирают снег.