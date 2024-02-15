В Боханском районе следователи проверяют Скорую помощь

Как рассказали следователи, поводом стала появившаяся в соцсетях информация о том, что «врачи скорой помощи в поселке Усть-Уда дали рекомендацию 38-летней женщине с переломом позвоночника самостоятельно добираться в больницу, расположенную за 180 километров от ее места жительства».
«38-летняя Анастасия упала утром 11 февраля, ударилась спиной. Тут же набрала 03. Медики её осмотрели, сказали ехать в соседний посёлок. Вместе с мужем добиралась туда всю ночь, при этом испытывала сильную боль. Хирург Боханской ЦРБ диагностировал: сломан один из позвонков, назначил лечение. Предстоит провести месяц в лежачем положении», — написал, в частности, Telegram-канал BabrMash.
Родная сестра женщины, в разговоре с журналистом издания, недоумевает: почему Скорая оставила пострадавшую дома, а не отвезла в больницу? Не понимает решения коллег и глава боханской больницы Виктор Ханташкеев, комментарий которого публикует Mash:
По словам доктора, скорая должна была доставить пациентку в больницу, к которой она прикреплена по месту жительства. И уж точно не направлять в стационар, что называется, «самоходом».
Теперь, после того как история «хождения по мукам» (почти в прямом смысле) жительницы Усть-Уды получила огласку, правовую оценку действий (или бездействия?) бригады скорой дадут следователи Боханского межрайонного следственного отдела.