В Боханском районе следователи проверяют Скорую помощь

«38-летняя Анастасия упала утром 11 февраля, ударилась спиной. Тут же набрала 03. Медики её осмотрели, сказали ехать в соседний посёлок. Вместе с мужем добиралась туда всю ночь, при этом испытывала сильную боль. Хирург Боханской ЦРБ диагностировал: сломан один из позвонков, назначил лечение. Предстоит провести месяц в лежачем положении», — написал, в частности, Telegram-канал BabrMash.