Снег в большом городе: насколько безопасно пробовать кофе и домашнее мороженое с добавлением городских осадков

Признавайтесь, кто уже пробовал кофе по рецепту «блондинки в законе»? Ну и как отреагировал ваш организм на «снежно-соленый чоккочино»?
Напомним, в сети завирусилось видео, как Риз Уизерспун готовит этот бодрящий напиток, лихо соскребя для него снег с крыши своего автомобиля и добавив кофе и сиропы. Рецепт сразу стал трендовым. Поклонники звезды по всему миру соревнуются в изобретательности, придумывая свои «зимние коктейли» и «снежное мороженое» и выкладывать видео в интернет. При этом жители мегаполисов не брезгуют собирать серый снег с земли и машин. Это вызывает шквал критики. А какая может быть реакция на десерты с грязной снежной кашей? Но она ничуть не останавливает любителей кулинарных экспериментов.
«Комсомолка» выясняла, что содержится в снеге большого города, и насколько его вредно есть?
Реакция общества — здоровая
Поклонники засыпают звезду (и продолжателей ее кулинарных опытов) возмущенными комментариями. Их суть — искреннее беспокойство о здоровье городских «снегоедов».
— Белый — не значит чистый! Про химсостав не скажу, но однажды растопила в стакане и показала серую воду детям, чтобы не ели его. В ней даже мелкие волоски плавали.
— Остановитесь! Я даже своих собак ругаю, когда они снег едят. А как запретить это людям?
— Мир сходит с ума… Сначала посмотрите, какие выбросы в воздухе, а потом решайте, хотите ли вы принять их внутрь вместе со снегом.
— Не поддавайтесь стадному эффекту! В городах снег давно уже несъедобный.
От нефтепродуктов до бактерий
Сколько загрязняющих веществ может содержаться в снеге, и каких? Не поверите, но для него нормативов нет. Как оценивают его чистоту рассказал «КП»-Красноярск кандидат географических наук, директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов:
— Непосредственно для самого снега не установлены нормативы содержания химических элементов и веществ, поскольку это неудобно — снег имеет разную плотность, и не только. Поэтому соответствие нормативам устанавливают в талой снежной воде. В данном случае следует сравнивать с требованиями, предъявляемыми к воде систем централизованного питьевого водоснабжения. Они изложены в СанПиН 1.2.3685−21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Глядя на городские снежные кучи, мы можем только гадать, чем они «напичканы». У ученых такая информация имеется.
— В талой снеговой воде крупных городов можно обнаружить повышенные концентрации мышьяка, кадмия, свинца, меди, цинка, ртути, ванадия, марганца, молибдена, нефтепродуктов, бенз (а)пирена, некоторых других веществ. Кроме того, в 1 миллилитре снеговой талой воды может находиться до сотни тысяч бактерий. В основном это сапрофитные коринебактерии, составляющие важную часть микрофлоры воздуха и безвредные для организма. А вот присутствие некоторых стафилококков и микрококков способно не самым лучшим образом отразиться на здоровье, — поделился эксперт.
Конкретно: что в черном снеге с выбросами котельной
Можно пойти другим путем: проверить, что содержится в воздухе там, где лежит снег сомнительной чистоты. Например, черный (в прямом смысле) как в центре Красноярска в начале февраля. После того, как жители стали бить тревогу, представители министерства экологии региона с передвижной лабораторией выехали на место и отобрали пробы воздуха. Тут-то и выяснилось, что максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДК) ощутимо превышены: по оксиду углерода — 1,24 ПДК, по взвешенным частицам — до 2,78 ПДК; по диоксиду азота до 1,06 ПДК; по оксиду азота 1,25 ПДК. Снежный десерт с таким «букетом» здоровья точно не добавит!
«Виновником» оказалась старая котельная пассажирского вагонного депо, в зоне выбросов которой выпавшие осадки приобретали неестественный цвет. Теперь через суд собираются приостановить ее работу.
Где искать чистые сугробы?
Руслан Шарафутдинов считает, что разовый «эксперимент» вряд ли серьезно навредит, но в целом городской снег непригоден для изготовления съестного:
— Вполне очевидно, что снег, собранный в городе, особенно в непосредственной близости от крупных магистралей, не слишком подходит для изготовления «деликатесов». Не думаю, что можно получить серьезный ущерб для здоровья, если принять внутрь несколько сотен грамм (если это не темно-серый снег у дороги или промышленного предприятия), но необходимость такой трапезы вызывает сомнения.
И что же теперь? Забыть про детскую привычку ловить ртом летящие снежинки и никогда не попробовать зимнее мороженое? Найти чистые сугробы можно, но далеко за пределами мегаполисов:
— В удаленных районах, например, в тайге или высоко в горах, вдалеке от промышленных предприятий и магистралей, снег более безопасен, и содержание бактерий в нем очень низкое, — подытожил ученый.
И сразу вспоминается мороженое советских туристов, таежный или горный снег со сгущенкой, смесью «Малютка» или вареньем (по вкусу). А еще — «снежный» кофейный напиток и чай, которые готовили в походах наши бабушки и дедушки. Получается, «новый» тренд — это старая полузабытая традиция.