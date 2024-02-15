Снег в большом городе: насколько безопасно пробовать кофе и домашнее мороженое с добавлением городских осадков

Напомним, в сети завирусилось видео, как Риз Уизерспун готовит этот бодрящий напиток, лихо соскребя для него снег с крыши своего автомобиля и добавив кофе и сиропы. Рецепт сразу стал трендовым. Поклонники звезды по всему миру соревнуются в изобретательности, придумывая свои «зимние коктейли» и «снежное мороженое» и выкладывать видео в интернет. При этом жители мегаполисов не брезгуют собирать серый снег с земли и машин. Это вызывает шквал критики. А какая может быть реакция на десерты с грязной снежной кашей? Но она ничуть не останавливает любителей кулинарных экспериментов.