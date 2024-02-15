Женщину в Приморье оштрафовали за распространение фейков о нападениях тигра

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Суд в Приморье оштрафовал на 30 тысяч рублей главу крестьянско-фермерского хозяйства за распространение недостоверной информации о нападениях амурского тигра на скот в Хасанском округе, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в марте 2023 года в районе села Ромашка Хасанского округа женщина обнаружила труп принадлежащей ей лошади, запечатлела погибшее животное на фото и распространила его в интернете, указав, что лошадь погибла в результате нападения тигра. Однако проведенное в дальнейшем расследование и судебно-зоологическая экспертиза установили, что лошадь погибла от огнестрельных ранений и редкий хищник к ней не причастен.
«Уже после ознакомления с заключением специалистов женщина продолжила распространять информацию о том, что лошадь стала жертвой тигра, рассылала объявления о бесконтрольном пребывании диких животных на сельхозугодиях, создавая условия для возникновения паники, волнений и общей дестабилизации обстановки, поскольку вопрос предотвращения конфликтных ситуаций между человеком и животным является актуальным для жителей отдаленных и притаежных территорий», — сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.
В надзорном ведомстве отметили, что в связи с этими действиями было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности).
«По результатам рассмотрения административных материалов суд привлек женщину к ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.