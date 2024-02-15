Женщину в Приморье оштрафовали за распространение фейков о нападениях тигра

Как сообщили в надзорном ведомстве, в марте 2023 года в районе села Ромашка Хасанского округа женщина обнаружила труп принадлежащей ей лошади, запечатлела погибшее животное на фото и распространила его в интернете, указав, что лошадь погибла в результате нападения тигра. Однако проведенное в дальнейшем расследование и судебно-зоологическая экспертиза установили, что лошадь погибла от огнестрельных ранений и редкий хищник к ней не причастен.