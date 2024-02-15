Синоптик заявил о начале холодной волны на Кубани

В регионе уплотнится облачность и усилится ветер. При этом вероятность осадков пока будет невелика. Температура воздуха составит +9…+11°, ветер будет порывистым, до 6−11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что выше нормы.



16 февраля в Краснодарском крае ожидаются небольшие дожди. Местами они будут идти с мокрым снегом. Температура воздуха опустится до +3…+5°.



Татьяна Ручкина.