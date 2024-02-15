В регионе уплотнится облачность и усилится ветер. При этом вероятность осадков пока будет невелика. Температура воздуха составит +9…+11°, ветер будет порывистым, до 6−11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что выше нормы.
16 февраля в Краснодарском крае ожидаются небольшие дожди. Местами они будут идти с мокрым снегом. Температура воздуха опустится до +3…+5°.
Татьяна Ручкина.
Синоптик заявил о начале холодной волны на Кубани
Территорию Краснодарского края 15 февраля будет пересекать холодный атмосферный фронт. В связи с ним в регионе существенно снизится температура, сообщил в своем Telegram-канале ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В регионе уплотнится облачность и усилится ветер. При этом вероятность осадков пока будет невелика. Температура воздуха составит +9…+11°, ветер будет порывистым, до 6−11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что выше нормы.