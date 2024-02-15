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Скорый поезд из Томска в Новосибирск выполнит дополнительный рейс 22 февраля

Так в РЖД отреагировали на традиционный рост спроса в предпраздничные дни.
Источник: Соцсети

Скорый поезд № 869/870 Томск-2 — Новосибирск совершит дополнительный рейс 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

По данным магистрали, это связано с традиционным увеличением спроса на поездки в праздничные дни.

В четверг, 22 февраля состав проследует по традиционному расписанию: отправление со станции Томск-2 в 6:35, прибытие на вокзал Новосибирск-Главный в 11:27.

В обратном направлении поезд отправится в 17:30 и прибудет в Томск в 22:13.

В пресс-службе ЗСЖД напомнили, что обычно скорый поезд № 869/870 курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске экс-глава подразделения РЖД приговорён к 8 годам колонии.