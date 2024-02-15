Власти Туапсе объяснили причину работы сирен

В Туапсе утром 15 февраля местные жители, а также гости города могут услышать работу сирен. Однако переживать из-за громких звуков не стоит — их включили в рамках запланированных мероприятий.



Как сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района, с 10 часов утра в четверг на территории морского порта курорта проводятся учения. В их ходе в том числе работают системы оповещения.



«Просьба соблюдать спокойствие», — уточнили власти муниципального образования в официальном телеграм-канале.



Ранее «НК» писала, что в Новороссийске днем и вечером 14 февраля прозвучала стрельба. Причиной этого стали учения. Как и в случае с сегодняшними в Туапсе, они проводились в акватории морского порта города героя.