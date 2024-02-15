Новокузнецкие власти рассказали о строительстве моста в Абагур

С апреля строители в Новокузнецке начнут капитально ремонтировать мост через реку Томь. Он соединяет Центральный и Заводской районы города. А пока, по словам мэра Сергея Кузнецова, в городе приведут в порядок особенно опасные участки дорог, разбитые резкими перепадами температур.