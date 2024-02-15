Пушистая верба, подснежники и морозник: калининградцы делятся фотографиями пробуждающейся природы

В Калининградской области после зимних холодов начали пробуждаться первые растения. «Клопс» собрал фотографии цветов и деревьев, которые не дождались наступления марта.
«В оранжерее зацвёл аморфаллус — огромный цветок с невероятно ужасным запахом. Цветение продлится около недели», — рассказали специалисты ботанического сада БФУ им. Канта.
За пределами теплиц тут и там распускаются подснежники, показался самый первый в этом сезоне весенник зимующий, радуют глаз нежные цветки морозника, известного как рождественская роза, распустила бутоны дафна.
Оживление заметно и на городских улицах — деревья распускают почки и листики, под ногами виднеются яркие бутоны. В соцсетях калининградцы делятся снимками пушистой вербы. Горожане призывают быть бдительными: вместе с флорой просыпаются и первые клещи.
В лесах региона показались первые стрелки черемши, собрать распустившиеся листья можно будет примерно через неделю.