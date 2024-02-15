Юный житель из Приднестровья запугал родителей: 13-летний подросток сообщил о группе вооружённых людей, которые будут убивать учеников

В правоохранительные органы Рыбницы 14 февраля поступило заявление от жительницы города, которая сообщила, что в родительском чате активно обсуждается сообщение с угрозами. В сообщении неизвестный перечисляет ряд учебных заведений города, в которые якобы собирается ворваться группа вооруженных людей с целью убийства учеников, сообщает TV6.