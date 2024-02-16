Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 16 февраля

В Хабаровске продолжается расследование дерзкого ограбления офиса банка. Напомним, в отделение на Краснореченской ворвался молодой человек и угрожая сотрудникам, унес с собой 13 миллионов рублями и валютой. Похитителя пока не задержали, его ищет полиция, но есть вероятность, что деньги скоро всплывут.