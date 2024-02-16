Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 16 февраля

В краевой столице выбрали приговор для иностранцев, которые толпой избили двоих парней. Все произошло в марте прошлого года, драку удалось записать камерам видеонаблюдения. Год назад этот случай вызвал большой резонанс: пока иностранцы пинали парней, очевидцы стояли рядом и ничего не предпринимали.
В Хабаровске продолжается расследование дерзкого ограбления офиса банка. Напомним, в отделение на Краснореченской ворвался молодой человек и угрожая сотрудникам, унес с собой 13 миллионов рублями и валютой. Похитителя пока не задержали, его ищет полиция, но есть вероятность, что деньги скоро всплывут.
В Хабаровске на свободу вышел начальник управления ЖКХ администрации города Василий Иванов. Напомним, его отправили в СИЗО после нападения собак на мужчину на улице Айвозовского. Сейчас чиновник находится под домашним арестом.