Мэр Юрий Шалабаев предупредил нижегородцев о приближении новых снегопадов

По признанию мэра, убирать снег становится намного легче, когда он перестает падать с неба и спокойно лежит на земле, ожидая прибытия специальной техники. За неделю без осадков удалось не только вывезти из города дополнительные объемы снега, доведя общее количество вывезенного этой зимой до 1,5 миллиона кубометров, но и существенно продвинуться в обеспечении движения транспорта по дорогам, а пешеходов по тротуарам и дворам.