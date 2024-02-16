Приморские фермеры выставят свою продукцию на владивостокской ярмарке

Ярмарка фермерских продуктов откроется во Владивостоке на этих выходных, 17 и 18 февраля. По каким адресам прилавки наполнятся свежими товарами — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В администрации города отметили, что в первый день ярмарки, 17 февраля, закупиться можно будет в районах ул. Жигура, 26 и ул. Верхнепортовой, 2 г. А на следующий день, 18 числа, еще одна торговая точка откроется на улице Басаргина, 15.
Отметим, что помимо подобных мероприятий фермеры выставляют свой товар ежедневно по адресам: ул. Русская, 68/1; ул. Пихтовая, 8; в районе Океанского проспекта, 140, а также на ул. Жигура, 46. По всем этим адресам работают павильоны проекта «Доступное Приморье», где можно купить овощи, мясо, молочную продукцию, хлеб и многое другое.
Ранее «КП» писал об экономии на натуральных продуктах — получить нужные товары по сниженной цене можно через интернет.