Приморские фермеры выставят свою продукцию на владивостокской ярмарке

В администрации города отметили, что в первый день ярмарки, 17 февраля, закупиться можно будет в районах ул. Жигура, 26 и ул. Верхнепортовой, 2 г. А на следующий день, 18 числа, еще одна торговая точка откроется на улице Басаргина, 15.