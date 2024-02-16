Молдавские фермеры собираются в центре Кишинева: И заодно блокируют КПП «Леушены» и другие таможни и трассы

КПП «Леушены» и подъездная дорога к нему снова заблокированы в связи с протестами фермеров, сообщает Пограничная полиция.
Путешественников просят выбирать для пересечения границы другие контрольно-пропускные пункты.
Сельхозпроизводители сообщают, что желают встретиться с президентом, главами правительства и парламента.
Ранее Игорь Гросу заявил, что не планирует встречаться с протестующими фермерами:
— Если они действительно хотят пообщаться цивилизованно и официально с представителем исполнительной власти, то этот представитель — Владимир Боля, министр сельского хозяйства, которому мы доверяем, и который очень много сделал и делает для сельского хозяйства.
Фермеры собираются в парламент к 11:00. Акция протеста будет и там. Возможно, это реакция на слова спикера Гросу, который не хочет протестующими встречаться.