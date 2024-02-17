Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана на субботу

«В Мангистауской области 17 февраля ночью на западе, юге, в центре ожидается сильный снег. На западе, юге, в центре области ожидаются гололед, метель. Ночью на севере области ожидается сильный мороз 20 градусов. Ветер восточный на западе, юге, севере области 15−20, временами порывы 23−28 м/с. В Актау17 февраля ночью ожидается сильный снег. Гололед, метель. Ветер восточный порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В Улытау 17 февраля ночью на севере области Улытау сохраняется сильный мороз −35−37. Ветер северо-восточный днем на юге области ожидаются порывы 18 м/с.
В области Жетысу ночью и утром в горных районах временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области 15−20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 23−28 м/с. Ночью в центре, на западе ожидается сильный мороз 27 градусов. В Талдыкоргане 17 февраля ночью ожидается сильный мороз −27−29.
В Карагандинской области ночью на большей части сохраняется сильный мороз −35−38. В Караганде 17 февраля ночью ожидается сильный мороз до −35.
В Атырауской области на западе, юге, востоке и Атырау ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 15−20 м/с.
В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области порывы 15−20 м/с.
В Туркестанской области
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный 15−20, в центре области порывы 23−28 м/с. В Кызылорде 17 февраля ожидается ветер северо-восточный 15−20, порывы 23 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке, юге, днем на севере ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный на севере, юге области 15−20 м/с. Ночью на севере области ожидается сильный мороз до −40.
В области Абай ночью на севере, востоке, юге, днем на севере ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области 15−20 м/с.
В Алматинской области 17 февраля ночью в горных районах ожидается временами сильный снег. На юге, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, ночью и утром на юге, в горных районах области порывы 15−20, временами 23−28 м/с. В Алматы 17 февраля ночью временами ожидаются туман, гололед.
В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы
«Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», — предупредили синоптики.