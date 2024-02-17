Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана на субботу

В области Жетысу ночью и утром в горных районах временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области 15−20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 23−28 м/с. Ночью в центре, на западе ожидается сильный мороз 27 градусов. В Талдыкоргане 17 февраля ночью ожидается сильный мороз −27−29.