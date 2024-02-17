Стал известен список гостей «Игр Будущего» в Казани

«Игры Будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта по 21 инновационной дисциплине. В столицу Татарстана уже прибыли более 600 гостей. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из более 100 стран, свыше 2 000 спортсменов.