Фермеры Ростовской области жалуются на засилье волков

Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на фермеров. В начале 2024 года на севере Ростовской области выявили большое количество волков. При этом, по словам фермера из Боковского района, если в Миллеровском районе приняли меры, то во многих северных районах проблему с волками не решили — у охотхозяйства не было снегоходов для такой работы.