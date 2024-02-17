Фермеры Ростовской области жалуются на засилье волков

Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на фермеров. В начале 2024 года на севере Ростовской области выявили большое количество волков. При этом, по словам фермера из Боковского района, если в Миллеровском районе приняли меры, то во многих северных районах проблему с волками не решили — у охотхозяйства не было снегоходов для такой работы.
Фермер сообщает — волки уничтожают животных в Боковском, Верхнедонском, Чертковском и Кашарском районах.
«Есть случаи, когда волки резали коров, овец. Наносили ущерб охотхозяйствам — уже находили растерзанных кабанов и косуль. Но никто не хочет обращать на это внимание. Никаких властных указаний сверху не поступает», — рассказывает фермер.
По словам собеседника издания, сейчас волки будут охотиться на самок косуль и свиней, которые ждут приплод. Также серые хищники будут нападать на фазанов и дрофах, высиживающих яйца.
Фермер отмечает, что волк за ночь может пройти порядка 150 км и догнать его можно или с помощью вертолета, или с помощью снегохода.