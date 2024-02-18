Красноярцев ожидает морозная рабочая неделя

Предстоящая рабочая неделя в Красноярске будет холодной. В ночь на понедельник, 19 февраля, а также ночью 20 февраля температура воздуха может опуститься до отметки −30 градусов. Понедельник и вторник также станут самыми холодными на неделе: днем ожидается до −21 градуса.
Со среды, 21 февраля, постепенно начнет теплеть. Установятся температуры в районе −15 днем, по ночам будет по-прежнему холодно, около −25. Морозы отступят ближе к следующим выходным. В субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, в синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют около −10 градусов днем.