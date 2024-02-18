Красноярцев ожидает морозная рабочая неделя

Предстоящая рабочая неделя в Красноярске будет холодной. В ночь на понедельник, 19 февраля, а также ночью 20 февраля температура воздуха может опуститься до отметки −30 градусов. Понедельник и вторник также станут самыми холодными на неделе: днем ожидается до −21 градуса.