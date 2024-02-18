Амурчане смогут чаще летать в Хабаровск

Как уточняется на сайте перевозчика, в летнем расписании борт по маршруту Хабаровск — Зея (с посадкой в Благовещенске) будет работать по четвергам. А со 2 июня по 29 сентября рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону — 6 925 рублей.