Амурчане смогут чаще летать в Хабаровск

Жители Благовещенска и Зеи смогут чаще летать в Хабаровск. О данной новой возможности завила компания Аврора, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу компании «Аврора».
Как уточняется на сайте перевозчика, в летнем расписании борт по маршруту Хабаровск — Зея (с посадкой в Благовещенске) будет работать по четвергам. А со 2 июня по 29 сентября рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону — 6 925 рублей.
А вот рейсами из Хабаровска в Благовещенск можно будет воспользоваться три раза в неделю, они будут выполнятся по понедельникам, четвергам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону — 3 700 рублей.
В компании также отметили, что продажа билетов на рейсы летнего расписания 2024 года откроется поэтапно.