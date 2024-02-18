Хабаровский край реализует пилотный проект по профилактике семейного неблагополучия

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он разработан по инициативе федеральных экспертов Госсовета РФ по направлению «Образование».
Проект включает в себя целевое обучение школьных психологов, курсы для родителей, межведомственный контроль за семьями, где у детей были попытки суицидального настроения. Опытом реализации проекта накануне обменялись специалисты Хабаровского края и Бурятии на семинаре.
Хабаровский край представляли делегаты во главе с зампредом правительства края по социальным вопросам Евгением Никоновым. Среди участников были психологи, врачи-психиатры, специалисты управления соцразвития. В регионе на сегодняшний день организована работа с детьми-сиротами, работает центр «Притяжение», где любой воспитанник детского дома может получить приют, найти новых друзей, проконсультироваться с психологом, юристом.