Хабаровский край реализует пилотный проект по профилактике семейного неблагополучия

Хабаровский край представляли делегаты во главе с зампредом правительства края по социальным вопросам Евгением Никоновым. Среди участников были психологи, врачи-психиатры, специалисты управления соцразвития. В регионе на сегодняшний день организована работа с детьми-сиротами, работает центр «Притяжение», где любой воспитанник детского дома может получить приют, найти новых друзей, проконсультироваться с психологом, юристом.