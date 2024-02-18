Красота по-белорусски: пластический хирург рассказал о популярных операциях

По его словам, в последнее время стали популярны операции по омоложению лица, шеи, плеч, бедер. Используются такие методики, как лифтинг, ретидэктомия. Также востребованы операции по улучшению и омоложению интимной области как у женской половины населения, так и у мужской.
Врач подчеркнул, что в год проводит около 400−460 пластических операций. Наибольшей популярностью по его наблюдениям пользуется такое направление, как всевозможные коррекции век и мягких тканей вокруг глаз.
«Такие операции, как блефаропластика со всевозможными вариантами ее исполнения, кантопексия, коррекция разреза глаз, височный лифтинг, коррекция малярных и носослезных зон и так далее. Такие операции составляют около 35% от всех выполняемых».
На втором месте — маммопластика (увеличение, подтяжка или уменьшение груди), на третьем — отопластика (всевозможная коррекция ушных раковин и мочек).
Также у белорусов популярны абдоминопластика (удаление лишней кожи и жира с живота, ушивание диастаза), липосакция (удаление жира с разных частей тела), липофилинг (введение собственного жира в зоны, где это необходимо).
Пласконный отметил, что в последнее время наблюдается тенденция к естественности и гармонии в пластической хирургии. Пациенты не хотят радикально менять свой облик, а стремятся подчеркнуть свои достоинства и скорректировать недостатки.
Специалист уверил, что сегодня пластическая хирургия становится доступной в финансовом плане, в Беларуси эта сфера развивается достаточно быстро и динамично.
«В нашей стране работают высококвалифицированные специалисты, которые постоянно повышают свой уровень и обмениваются опытом с коллегами из других стран. Также в Беларуси есть современное оборудование и материалы, которые обеспечивают качество и безопасность операций», — резюмировал он.