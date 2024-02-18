В Татарстане отремонтируют мосты в Нурлатском и Верхнеуслонском районах. На два объекта выделят почти 117 миллионов рублей. Соответствующий заказ размещен на портале госзакупок.
Почти 75 миллионов рублей направят на реконструкцию моста через реку Клянчейка в селе Русское Макулово Верхнеуслонского района. Здесь обновят участок протяженность 25 метров. Работы завершат до конца ноября текущего года.
Второй мост пролегает через реку Аксумлинка на автодороге Нурлат — Чувашский Тимерлек. Здесь отремонтируют участок протяженностью 33 метра.
Деньги на ремонт выделят из федерального и республиканского бюджетов.